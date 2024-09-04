Захарова словами «сучья обнажаются» отреагировала на отставку Кулебы

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова связала отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с наступлением осени.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — отметила в разговоре с ТАСС Захарова.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал в отставку. По словам спикера, заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний. Отставку членов украинского правительства утверждает Верховная рада.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал 4 сентября «днем увольнений» для Украины. Он добавил, что в рамках «большой перезагрузки правительства» запланировали отставки по меньшей мере половины состава кабмина. 3 сентября свои посты покинули пять министров, в том числе министр по вопросам интеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук и министр юстиции Денис Малюська.

По данным «Украинской правды», наиболее вероятный кандидат на пост министра иностранных дел Украины — первый заместитель Кулебы Андрей Сибига. Он находится на дипломатической службе с 1997 года, был советником-посланником Украины в Польше, послом в Турции.