Кремль исключил влияние отставки Кулебы на перспективы переговоров
Возможная отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы никак не повлияет на перспективы переговорного процесса. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — сказал Песков.
Накануне газета «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что главу МИД Украины Кулебу собираются отправить в отставку, а на его место назначить его первого заместителя Андрея Сибигу.
3 сентября пятеро министров в правительстве Украины решили уйти в отставку. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал «день увольнений» на 4 сентября, а на текущей неделе — «большую перезагрузку правительства».
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, но на данный момент российской армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области. После провала украинской армии в этом регионе Киев пойдет на переговоры, предположил глава государства.
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