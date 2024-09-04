Кремль исключил влияние отставки Кулебы на перспективы переговоров

Возможная отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы никак не повлияет на перспективы переговорного процесса. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — сказал Песков.

Накануне газета «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что главу МИД Украины Кулебу собираются отправить в отставку, а на его место назначить его первого заместителя Андрея Сибигу.

3 сентября пятеро министров в правительстве Украины решили уйти в отставку. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал «день увольнений» на 4 сентября, а на текущей неделе — «большую перезагрузку правительства».

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, но на данный момент российской армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области. После провала украинской армии в этом регионе Киев пойдет на переговоры, предположил глава государства.