Россия пригласит зарубежные делегации на празднование 80-летия Победы

Россия пригласит зарубежные делегации в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».

«В юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. Соответствующие приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций», — сказал Вершинин.

По его словам, в МИД также ожидают прибытия в Москву общественных и политических деятелей зарубежных стран. Вершинин подчеркнул, что сейчас «особенно важно» помнить об уроках войны, поскольку в мире «поднимается новая волна экстремизма» и «существует реальная опасность повышения уровня конфликтности в международных отношениях».

В начале сентября президент России Владимир Путин призвал начать подготовку к празднованию 80-летия Победы. «Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием», — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что документы о военных преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны, которые хранятся в архивах ФСБ и Минобороны России, должны стать доступны для граждан. Президент назвал открытый показ архивных материалов «достойным ответом» тем, кто «перевирает историю».

В 2015 году Путин назвал 70-летие Победы в Великой Отечественной войне самым значимым событием года. Тогда он говорил, что юбилей Победы отметили «с честью перед отцами и дедами, судьба которых вдохновляла». 2020 год Путин объявил Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы.

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На парад Победы в Москве в 2023 году из иностранных политиков приехали представители семи стран СНГ — президенты Белоруссии (Александр Лукашенко) Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Туркменистана (Сердар Бердымухамедов), Киргизии (Садыр Жапаров), Таджикистана (Эмомали Рахмон) и Узбекистана (Шавкат Мирзиёев), а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.