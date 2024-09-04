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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и окрестностями

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Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет», — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, в Белгородском районе в селе Севрюково осколок пробил крышу одного частного жилого домовладения, добавил глава региона.

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Фото:Минобороны России

1 сентября над Белгородом и Белгородским районом вновь были сбиты несколько воздушных целей, рассказал Гладков. В результате атаки пострадали 11 человек. Позже губернатор уточнил, что в селе Шагаровка Белгородского района погиб один мирный житель. Кроме того, по словам губернатора, были повреждены 14 многоквартирных домов, 21 автомобиль, восемь частных домов.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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