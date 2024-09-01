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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ

Гладков: в Белгороде восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Белгородом и пригородом сбили несколько воздушных целей, пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщил Гладков. По его словам, также загорелись автомобиль, балкон в одной из квартир и сухая трава

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, в областном центре ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир. Также пожарными производится тушение сухой травы в трех местах», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, еще один мужчина получил осколочное ранение головы после отражения воздушной атаки в поселке Майский, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Повреждения получил один легковой автомобиль.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.

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После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В течение дня в регионе пять раз объявляли ракетную опасность. Минобороны России отчитывалось о том, что в ночь на 1 сентября над Белгородской областью было сбито 14 дронов. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.

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Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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