Гладков: в Белгороде восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ

В Белгороде восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ

Над Белгородом и пригородом сбили несколько воздушных целей, пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщил Гладков. По его словам, также загорелись автомобиль, балкон в одной из квартир и сухая трава

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, в областном центре ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир. Также пожарными производится тушение сухой травы в трех местах», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, еще один мужчина получил осколочное ранение головы после отражения воздушной атаки в поселке Майский, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Повреждения получил один легковой автомобиль.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.