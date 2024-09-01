В Белгороде восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, в областном центре ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир. Также пожарными производится тушение сухой травы в трех местах», — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, еще один мужчина получил осколочное ранение головы после отражения воздушной атаки в поселке Майский, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Повреждения получил один легковой автомобиль.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.
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