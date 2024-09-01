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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб и трое пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Гладков сообщил об одном погибшем при атаке ВСУ на Белгородскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

При атаке украинских военных погиб житель села Шагаровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка», — написал Гладков в телеграм-канале.

Также в Шагаровке были повреждены частный дом и легковой автомобиль. В селе Репное два частных домовладения и два автомобиля получили повреждения, добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали 11 мирных жителей.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, за сутки 1 сентября Шебекино около десяти раз подверглось обстрелу со стороны Украины, рассказал белгородский губернатор. По его словам, три человека ранены. У мужчины — касательные ранения мягких тканей грудной клетки, у женщины — минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ног, у третьего пострадавшего — минно-взрывная травма и баротравма.

Еще повреждения получили семь многоквартирных домов, 12 частных домов, 11 машин, один социальный объект, отметил Гладков.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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