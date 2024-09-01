Гладков сообщил об одном погибшем при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб и трое пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

При атаке украинских военных погиб житель села Шагаровка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка», — написал Гладков в телеграм-канале.

Также в Шагаровке были повреждены частный дом и легковой автомобиль. В селе Репное два частных домовладения и два автомобиля получили повреждения, добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали 11 мирных жителей.

Кроме того, за сутки 1 сентября Шебекино около десяти раз подверглось обстрелу со стороны Украины, рассказал белгородский губернатор. По его словам, три человека ранены. У мужчины — касательные ранения мягких тканей грудной клетки, у женщины — минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ног, у третьего пострадавшего — минно-взрывная травма и баротравма.

Еще повреждения получили семь многоквартирных домов, 12 частных домов, 11 машин, один социальный объект, отметил Гладков.