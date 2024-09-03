В Белгородской области развернули дополнительные силы ПВО

В Курскую область поставили дополнительные комплексы разведки, сообщило ведомство

Фото: Минобороны России

В Белгородской области развернуты дополнительные средства ПВО, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Оперативная группа координационного совета ведомства по вопросам военной безопасности граничащих с Украиной регионов получила 83 запроса, в том числе 27 от Белгородской области.

«18 запросов реализованы. Новые поступившие — в работе. В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Курскую область поставили дополнительные комплексы разведки, добавили в министерстве.

В августе белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что в регион прибыли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальные детекторы для обнаружения дронов, которые передадут в Шебекинский городской округ и Белгородский район. Средства РЭБ установят в том числе на автобусах, говорил он.

С начала военных действий на Украине приграничные Белгородская, Брянская и Курская области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В Курской области с августа идут бои после наступления украинских войск.

Утром Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали здание храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района, а также город Шебекино и село Ржевка.