Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области выросло до 11
Число пострадавших в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область увеличилось до 11, двое из них — дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее он говорил, что ранения в Белгороде получили восемь человек, в том числе двое детей. Также пострадал мужчина в поселке Майский.
«Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — написал он в телеграм-канале. Гладков отметил, что дети находятся в крайне тяжелом состоянии — у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом стопы, у второго — обширные раны ног. Их уже оперируют.
«Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву», — уточнил Гладков.
«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. Все оперативные службы и администрации на местах», — заключил губернатор.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В течение дня в регионе пять раз объявляли ракетную опасность. Минобороны России отчитывалось о 14 сбитых за ночь дронах. Гладков сообщал о поражении воздушных целей над Белгородской областью днем 1 сентября. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.
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