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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области выросло до 11

Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков сообщил о поражении нескольких воздушных целей над Белгородской областью днем 1 сентября. По его словам, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Последние находятся в крайне тяжелом состоянии, их оперируют

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Число пострадавших в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область увеличилось до 11, двое из них — дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее он говорил, что ранения в Белгороде получили восемь человек, в том числе двое детей. Также пострадал мужчина в поселке Майский.

«Десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — написал он в телеграм-канале. Гладков отметил, что дети находятся в крайне тяжелом состоянии — у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом стопы, у второго — обширные раны ног. Их уже оперируют.

«Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву», — уточнил Гладков.

Гладков сообщил о 80 пострадавших от атак ВСУ белгородцах в больницах
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Он добавил, что в результате отражения атаки повреждены 14 многоквартирных домов, 21 автомобиль, восемь частных домов, в Белгороде и селе Шагаровка от падения осколков загорелись автомобиль, балкон в одной из квартир и сухая трава, их уже потушили.

«Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. Все оперативные службы и администрации на местах», — заключил губернатор.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В течение дня в регионе пять раз объявляли ракетную опасность. Минобороны России отчитывалось о 14 сбитых за ночь дронах. Гладков сообщал о поражении воздушных целей над Белгородской областью днем 1 сентября. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине ПВО пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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