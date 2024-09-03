В ООН обеспокоены нарушением прав человека в деле Павла Дурова во Франции

Павел Дуров (Фото: durov / Telegram)

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено уголовным делом в отношении основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявила на брифинге официальный представитель управления Равина Шамдассани.

«Это очень сложный случай. Это вызывает большое количество опасений в отношении прав человека. Наш офис планирует опубликовать документ, в котором будут определены параметры, с помощью которых эту ситуацию следует рассматривать», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Шамдассани добавила, что аналогичные опасения о способности властей государства следовать праву свободы выражения мнений вызывает и запрет социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России) в Бразилии.

«Любое ограничение должно быть соразмерным и соответствовать стандартам международного права. Мы продолжаем следить за этим случаем», — подчеркнула она.

Дурова задержали 24 августа. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, что, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Telegram претензии отвергает, называя абсурдом предъявление претензий основателю платформы за злоупотребление ею.

Спустя четыре дня после задержания Дурова отпустили под залог. Он не сможет покинуть Францию и обязан отмечаться в полиции дважды в неделю. Спустя несколько дней его заметили гуляющим по центру Парижа.

Суд Бразилии обязал Х заблокировать некоторые аккаунты в соцсети за «фейки», но владелец соцсети Илон Маск пообещал возобновить их работу. В ответ глава Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораес начал расследование в отношении предпринимателя из-за воспрепятствования деятельности суда и пригрозил взыскивать с него штраф в размере $20 тыс. ежедневно, пока аккаунты не будут заблокированы.

В Х объявили о закрытии офиса в Бразилии. Поводом стало решение Мораеса, который «по секретному постановлению» пригрозил арестом законному представителю соцсети в стране, если она «не выполнит его цензурные приказы», пояснили там.