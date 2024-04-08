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Технологии и медиа ,  
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Бразильский суд начал расследование против Маска из-за X

Верховный суд Бразилии расследует действия Маска по разблокировке аккаунтов в Х
Бразильский суд начал расследование в отношении Илона Маска после того, как он обещал возобновить действие тех аккаунтов в соцсети X, которые власти потребовали заблокировать
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Верховный суд Бразилии начал расследование в отношении миллиардера Илона Маска после того, как он обещал возобновить работу аккаунтов на платформе X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России), которые судья приказал заблокировать, передает Reuters. Если сосцеть не выполнит решение, компания будет обязана выплачивать Бразилии 100 тыс. реалов ($19,740 тыс.) каждый день, пока не заблокирует их.

Маск и бразильские власти не раскрыли, какие аккаунты в социальных сетях были заблокированы. Компания X впервые опубликовала сообщение о блокировке 6 апреля.

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Илон Маск

По данным Reuters, судья Александр де Мораес рассматривает дело о деятельности «цифровых ополченцев». Их обвинили в распространении фейковых новостей и разжигании ненависти во время правления президента Жаира Болсонару. Также судья ведет дело о предполагаемой попытке государственного переворота со стороны бывшего главы государства.

Маск не согласился с решением судьи Мораес о блокировке аккаунтов. Он заявил, что компания X должна отменить все ограничения, поскольку они противоречат конституции Бразилии, и призвал судью уйти в отставку. «Этот судья наложил огромные штрафы, пригрозил арестовать наших сотрудников и перекрыл доступ к X в Бразилии», — написал миллиардер.

«В результате мы, вероятно, потеряем все доходы в Бразилии и будем вынуждены закрыть наш офис там. Но принципы важнее прибыли», — добавил Маск. Миллиардер пообещал по возможности юридически оспорить решение о блокировке аккаунтов X.

Накануне бразильский генпрокурор Хорхе Мессиас заявил, что страна не может позволить таким миллиардерам не подчиняться постановлениям суда и угрожать властям. «Необходимо срочно регулировать социальные сети», — заявил он.

В последнее время X стал публиковать информацию о запросах на блокировку, которая получила соцсеть. Например, в марте она в суде оспорила требование властей Турции удалить почти 50 публикаций с критикой правительства.

Маск на текущий момент является четвертым среди богатейших бизнесменов планеты в рейтинге Bloomberg с состоянием $181 млрд. С начала 2024 года он потерял лидерство, состояние упало примерно на $48 млрд, эта сумма стала рекордной потерей среди других предпринимателей списка.

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Теги
Георгий Смирнов
Илон Маск Бразилия Верховный суд
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