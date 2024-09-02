Владимир Путин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города, несмотря на непогоду, сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Несмотря на прошедший сильный град и непогоду, люди продолжали стоять на улицах столицы Тувы и ждать, выйдет ли к ним Путин. Дождались», — написал Зарубин.

2 сентября Путин приехал с рабочим визитом в Туву впервые за десять лет. Он провел «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, столице Тувы. Кроме того, запланировано совещание по развитию Тувы и встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом. Кроме того, Путин посетит Кызылское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».