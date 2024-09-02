 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся в центре города, несмотря на непогоду, сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Несмотря на прошедший сильный град и непогоду, люди продолжали стоять на улицах столицы Тувы и ждать, выйдет ли к ним Путин. Дождались», — написал Зарубин.

Путин сообщил о резком увеличении темпов наступления России в Донбассе
Политика
Владимир Путин

2 сентября Путин приехал с рабочим визитом в Туву впервые за десять лет. Он провел «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, столице Тувы. Кроме того, запланировано совещание по развитию Тувы и встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом. Кроме того, Путин посетит Кызылское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Теги
Персоны
Владимир Путин Тува Павел Зарубин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин сообщил о резком увеличении темпов наступления России в Донбассе
Политика
Путин рассказал, на каком иностранном языке говорят в его семье
Общество
Путин рассказал, какой вред здоровью причиняют электронные сигареты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
РКН предложил наказание для убравшего пометки иноагента канала BRIEFПолитика, 15:39
Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с УкраинойПолитика, 15:34
Экономиста Сонина оштрафовали за нарушение закона об иноагентахОбщество, 15:29
Как повысить привлекательность и цену квартиры для сдачи в арендуНедвижимость, 15:25
Микроквартиры в Москве подорожали на фоне запрета на их строительствоНедвижимость, 15:19
Вице-мэр Ракова рассказала о 10-летии столичных госпитальных школГород, 15:12
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Астронавт NASA пожаловался на странный звук с застрявшего на МКС корабляОбщество, 15:08
Данные о потерях криптотрейдеров искажены. Каков их убыток на самом делеКрипто, 15:07
Кремль рассказал, кто выступит с Путиным на ВЭФЭкономика, 15:07
Против замкомандующего Ленинградским военным округом возбудили дело⁠Политика, 15:02
Кремль раскрыл программу Путина в МонголииПолитика, 15:00
Собянин заявил о планах благоустройства более 3,5 тыс. улиц Старой МосквыНедвижимость, 14:58
ПСБ запустил рекламную кампанию с Гариком ХарламовымПресс-релиз, 14:56