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Военная операция на Украине ,  
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Российские дипломаты заявили о вербовке французов украинским посольством

Посольство России: Франция не препятствует вербовке добровольцев в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Франции не препятствуют вербовке добровольцев для службы в вооруженных силах Украины (ВСУ), которую проводит украинское посольство, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Париже.

«Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже, на сайте которого размещен призыв вступать в интернациональный легион ВСУ», — уточнили в диппредставительстве. Дипломаты отметили, что на сайте украинской миссии есть и анкета для кандидатов.

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В июле прошлого года российское Минобороны сообщило, что с начала военной операции на Украине для участия в боевых действиях на стороне Киева привлекли свыше 11,6 тыс. иностранных наемников из 84 государств. Наибольший их приток зафиксировали в марте—апреле 2022 года, но позже динамика резко сократилась.

В минувшем январе французский МИД опроверг данные, что в боевых действиях на Украине участвуют наемники-французы. В июне прокуратура ДНР направила в верховный суд региона уголовное дело в отношении француза Куэста Хьюго Джулиана, которого обвинили в наемничестве.

Теги
Франция Россия наемники дипломаты Украина
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