Суд в Москве арестовал двух колумбийцев по подозрению в наемничестве

Двух колумбийцев отправили в СИЗО до 22 октября по делу о наемничестве. По данным El Tiempo, они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины и были задержаны в Венесуэле во время возвращения с фронта

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 22 октября Хосе Арона Аранда Медину и Александера Анте по делу о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. В суде не уточнили, было решение вынесено заочно или колумбийцев доставили на заседание.

Газета El Tiempo писала, что Медина и Анте — граждане Колумбии, они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. По данным издания, мужчины возвращались из зоны конфликта через Варшаву и Мадрид, а 18 июля были задержаны в аэропорту столицы Венесуэлы Каракаса. Они привлекли внимание силовиков украинской формой с шевронами и военными рюкзаками.

Колумбийцы принимали участие в боях с лета 2023 года в составе батальона «Карпатская Сечь» и приняли участие покинуть Украину после серьезных потерь подразделения, пишет RTVI.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет и посольство Колумбии в России.

После начала военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании «интернационального легиона обороны». The New York Times писала в марте 2023 года, что численность подразделения составляет около 1,5 тыс. человек.

В Кремле утверждали, что иностранцы «лишь причинят больше страданий украинскому народу» и «не изменят ход» военной операции на Украине. В российском МИДе отмечали присутствие зарубежных наемников в операции ВСУ в Курской области.