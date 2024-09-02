Суд назвал дату досудебной подготовки по разводу Бакальчуков

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Савеловский суд Москвы проведет 12 сентября досудебную подготовку по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук к ее супругу Владиславу Бакальчуку, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. На этой стадии, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, судье предстоит уточнить факты, имеющие значение для правильного разрешения дела, определить закон, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и состав участников дела, а также, возможно, разрешить вопрос о примирении сторон.

Как следует из карточки дела, заседание пройдет в 10:00. Слушания проведет судья Анастасия Миронова.

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля, после того как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries Робертом и Леваном Мирзоянами из крупнейшего оператора наружной рекламы в России Russ Outdoor. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».

В первый раз она подала иск о разводе 30 июля, однако 1 августа суд оставил его без движения. Владислав Бакальчук тогда назвал решение суда «шансом сохранить все, что нам дорого». Затем слушания вновь переносились 26 августа.