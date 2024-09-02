 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Суд назвал дату досудебной подготовки по разводу Бакальчуков

Досудебная подготовка по иску Бакальчук пройдет 12 сентября
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Савеловский суд Москвы проведет 12 сентября досудебную подготовку по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук к ее супругу Владиславу Бакальчуку, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. На этой стадии, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, судье предстоит уточнить факты, имеющие значение для правильного разрешения дела, определить закон, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и состав участников дела, а также, возможно, разрешить вопрос о примирении сторон.

Как следует из карточки дела, заседание пройдет в 10:00. Слушания проведет судья Анастасия Миронова.

Суд вновь отложил иск Бакальчук о разводе
Бизнес
Татьяна Бакальчук

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля, после того как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries Робертом и Леваном Мирзоянами из крупнейшего оператора наружной рекламы в России Russ Outdoor. В середине июня компании объявили об объединении для создания «цифровой торговой платформы».

В первый раз она подала иск о разводе 30 июля, однако 1 августа суд оставил его без движения. Владислав Бакальчук тогда назвал решение суда «шансом сохранить все, что нам дорого». Затем слушания вновь переносились 26 августа.

Теги
Персоны
Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук иски подготовка суд
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Суд вновь отложил иск Бакальчук о разводе
Бизнес
Бакальчук показала новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах
Бизнес
Бакальчук ответил на данные о долге «ВБ Девелопмент» в ₽30 млрд перед РВБ
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Итальянского гребца лишили медали Паралимпиады из-за телефонаСпорт, 14:07
Как в Калининграде загорелась многоэтажка в центре городаОбщество, 14:05
«АвтоВАЗ» заявил о росте продаж после трехмесячного паденияАвто, 14:00
Bloomberg сообщил о заявке Турции в БРИКС из-за «гравитационного центра»Политика, 13:59
Путин сообщил о резком увеличении темпов наступления России в ДонбассеПолитика, 13:52
С 1 сентября заработали новые автостраховые полисы ОСГОП. Цены и штрафыАвто, 13:42
️Суд постановил взыскать с фигуристки ₽1,8 млн по иску Академии ПлющенкоСпорт, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на таксистаОбщество, 13:40
Как прошли воскресные протесты в Тель-АвивеОбщество, 13:40 
В Финляндии разработали проект о запрете сделок с недвижимостью россиянамПолитика, 13:39
Суд назвал дату досудебной подготовки по разводу БакальчуковБизнес, 13:34
Партия Алиева в азербайджанском парламенте получила больше половины местПолитика, 13:27
Купил на компанию в лизинг автомобиль для личного пользования. В чем рискPro, 13:19
Отстраненный за мат спортдиректор клуба РПЛ уволен с постаСпорт, 13:18