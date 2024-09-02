Рябков: Россия постоянно говорит США о недопустимости участия наемников в боях

МИД рассказал о контактах с США по поводу участия наемников в боях

Россия постоянно говорит США, что участие их наемников в боевых действиях на российской территории недопустимо. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос.

О том, что иностранные наемники на стороне Украины участвуют в боевых действиях в Курской области, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «РИА Новости» передавало, что в регионе были замечены бойцы американской частной военной компании Forward Observations Group (ЧВК FOG).

Кроме того, разработкой украинской операции в Курской области, по словам замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, руководили «штабы блока НАТО».