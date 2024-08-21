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Военная операция на Украине ,  
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Замеченная в Курской области ЧВК из США два года базировалась на Украине

«РИА Новости»: замеченная в Курской области ЧВК из США два года была на Украине
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Военная операция на Украине

Участники американской частной военной компании Forward Observations Group (ЧВК FOG) на протяжении двух лет находятся на Украине, сообщает агентство «РИА Новости».

ЧВК привлекла к себе внимание после того, как в ее Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) 16 августа появилась фотография, на которой три бойца стоят на фоне бронемашины. Фото было подписано словами «Парни в Курске», в геолокации для поста также была указана Курская область. До этого, в июле, FOG опубликовала фотографию с геолокацией в Донецке. На ней мужчина собирает беспилотник.

Однако первая публикация, связанная с действиями ЧВК FOG на Украине, была опубликована 26 февраля 2022 года. На фотографии засняли подбитый бронеавтомобиль, а в подписи к ней — эмодзи украинского флага. В профиле Instagram есть и другие публикации, в которых в геолокации указали Киев.

20 августа 2024 года российский МИД заявил, что участие американской ЧВК в боевых действиях в Курской области показывает, что Вашингтон поддерживает Киев в конфликте между Россией и Украиной. В пресс-службе внешнеполитического ведомства отметили, что есть доказательства такого участия на стороне Киева.

В МИДе заявили о непосредственном участии США в конфликте с Украиной
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, где оставались около 2 тыс. человек.

В ведомстве предупредили, что для привлечения участников американской ЧВК к ответственности проведут «необходимые следственные действия», и подчеркнули, что иностранные наемники являются «законной военной целью» после незаконного пересечения границы страны.

21 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области. Он отметил, что Вашингтон сфокусирован «на том, чтобы Украина была свободной и суверенной страной, способной отражать агрессию» в будущем.

Украинский президент Владимир Зеленский одной из целей атаки называл «создание буферной зоны» на территории России. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил до этого, что целью операции является усиление позиций на переговорах.

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