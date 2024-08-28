Захарова заявила об участии иностранцев в боях в Курской области
Иностранные наемники на стороне Украины участвуют в боевых действиях в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.
«В нападении на Курскую область активно участвуют и иностранные так называемые солдаты удачи», — сказала Захарова.
Так, по ее информации, американские наемники опубликовали в интернете фотографию позиции минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с детской площадкой в Курской области.
О том, что в боях в Курской области принимают участие иностранные военные, говорил и замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он сообщил, что слышал среди солдат ВСУ польскую, английскую, французскую речь. Кроме того, разработкой украинской операции в Курской области руководили «штабы блока НАТО», отмечал Алаудинов. При этом, по его словам, иностранных граждан в числе пленных в регионе нет.
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