Наемник из США рассказал об отмене операции ВСУ в Курской области из-за хаоса

Американский боец ВСУ рассказал о «хаосе» в боях в Курской области

Бывший американский военный, боец военизированного формирования Forward Observations Group (FOG) рассказал в интервью ABC, что его привлекли к наступлению ВСУ в Курской области.

По словам мужчины, его попросили помочь со снайперской операцией. «Но сейчас там царит хаос, и в итоге мы не стали проводить эту операцию», – сказал он.

Телеканал не называет имени человека в кадре, интервью он дал в маске и очках. ABC также упоминает, что впервые американец отправился воевать на Украине после начала военной операции России в 2022 году.

Украинские подразделения прорвались в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны сообщало, что отражает попытки ВСУ продвинуться вглубь территории России. Жителей приграничья начали эвакуировать, оттуда уехали более 100 тыс. человек.

Президент Владимир Путин назвал атаку на регион «масштабной провокацией»Киева. «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – говорил глава государства.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что действия ВСУ являются «частью крупной военно-дипломатической операции», а также попыткой «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».