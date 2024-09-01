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Общество ,  
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МЧС опубликовало видео с места крушения Ми-8Т на Камчатке

В результате падения воздушного судна погибли все находившиеся на его борту 22 человека. Причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования на фоне погодных условий

МЧС опубликовало видео с места крушения Ми-8Т на Камчатке
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Спасатели разбили лагерь на месте падения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В районе крушения воздушного судна поиски продолжат семь специалистов поисково-спасательного отряда МЧС, отметили в ведомстве. Пешие группы спасателей вернутся в пункт постоянной дислокации.

В поисках Ми-8Т участвовал вертолет. К операции привлекли семь пеших отрядов (всего 60 специалистов) и 15 единиц техники.

На Камчатке нашли обломки пропавшего с 19 пассажирами вертолета Ми-8Т
Общество

31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец, пропал. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. В том числе вертолет перевозил финансового директора Российского футбольного союза (РФС) Арсения Замятина и его супругу.

1 сентября были обнаружены обломки Ми-8Т. Их нашли на высоте 900 м, рядом с тем районом, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь. На месте крушения нашли тела 17 погибших.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т нет. По информации агентства, вертолет мог разбиться из-за ошибки экипажа в ходе полета в условиях непогоды.

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Дарья Беспалько
При участии
Константин Нагаев
Камчатский край МЧС авиакатастрофа
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На Камчатке нашли обломки пропавшего с 19 пассажирами вертолета Ми-8Т
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