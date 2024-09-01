МЧС опубликовало видео с места крушения Ми-8Т на Камчатке
Спасатели разбили лагерь на месте падения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
В районе крушения воздушного судна поиски продолжат семь специалистов поисково-спасательного отряда МЧС, отметили в ведомстве. Пешие группы спасателей вернутся в пункт постоянной дислокации.
В поисках Ми-8Т участвовал вертолет. К операции привлекли семь пеших отрядов (всего 60 специалистов) и 15 единиц техники.
31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец, пропал. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. В том числе вертолет перевозил финансового директора Российского футбольного союза (РФС) Арсения Замятина и его супругу.
1 сентября были обнаружены обломки Ми-8Т. Их нашли на высоте 900 м, рядом с тем районом, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь. На месте крушения нашли тела 17 погибших.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т нет. По информации агентства, вертолет мог разбиться из-за ошибки экипажа в ходе полета в условиях непогоды.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят