ТАСС узнал возможную причину крушения Ми-8Т на Камчатке

Вертолет Ми-8 на Камчатке мог разбиться из-за ошибки экипажа, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», — заявил собеседник агентства.

31 августа власти сообщали о сложных погодных условиях, в которых проходили поиски рухнувшего вертолета. В регионе были плотный туман, дождь и ветер.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец, пропал 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.

1 сентября были обнаружены его обломки. Они находятся на высоте 900 м, неподалеку от района, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь. На месте крушения нашли тела 17 погибших. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т нет, все пассажиры и экипаж погибли.