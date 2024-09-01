ТАСС узнал возможную причину крушения Ми-8Т на Камчатке
Вертолет Ми-8 на Камчатке мог разбиться из-за ошибки экипажа, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», — заявил собеседник агентства.
31 августа власти сообщали о сложных погодных условиях, в которых проходили поиски рухнувшего вертолета. В регионе были плотный туман, дождь и ветер.
Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец, пропал 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.
1 сентября были обнаружены его обломки. Они находятся на высоте 900 м, неподалеку от района, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь. На месте крушения нашли тела 17 погибших. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т нет, все пассажиры и экипаж погибли.
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