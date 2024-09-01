 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ТАСС узнал возможную причину крушения Ми-8Т на Камчатке

Вертолет Ми-8 на Камчатке мог разбиться из-за ошибки экипажа, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», — заявил собеседник агентства.

31 августа власти сообщали о сложных погодных условиях, в которых проходили поиски рухнувшего вертолета. В регионе были плотный туман, дождь и ветер.

Спасатели добрались до места крушения вертолета на Камчатке
Общество
Фото:МЧС России

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец, пропал 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.

1 сентября были обнаружены его обломки. Они находятся на высоте 900 м, неподалеку от района, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь. На месте крушения нашли тела 17 погибших. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т нет, все пассажиры и экипаж погибли.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Камчатский край Вертолет Ми-8 авиакатастрофа
Материалы по теме
На Камчатке нашли обломки пропавшего с 19 пассажирами вертолета Ми-8Т
Общество
Спасатели добрались до места крушения вертолета на Камчатке
Общество
Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывовПолитика, 13:34
Нетаньяху усомнился в сделке с ХАМАС после смерти заложниковПолитика, 13:24
Сафонов пропустит матч ПСЖ в чемпионате ФранцииСпорт, 13:23
ТАСС узнал возможную причину крушения Ми-8Т на КамчаткеОбщество, 13:13
В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТПОбщество, 12:53
Масштабная атака дронов по территории России. КартаПолитика, 12:47
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученымРБК и Сбер, 12:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД назвал провокацией рост военной активности НАТО у границ РоссииПолитика, 12:31
Вторая отставка произошла в РПЛ к седьмому туруСпорт, 12:28
Минобороны сообщило о взятии поселка Птичье в ДНРПолитика, 12:16
В Белгородской области водитель пострадал при ударе дрона по машинеПолитика, 12:09
Спасатели добрались до места крушения вертолета на КамчаткеОбщество, 12:04
Экс-футболист ПСЖ и «Лестера» умер в 39 летСпорт, 11:57
МИД заявил об отсутствии планов атаковать территорию стран НАТОПолитика, 11:47