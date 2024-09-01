Глава Ярославской области Евраев: на подлете к Ярославлю сбили украинский дрон

На подлете к Ярославлю сбили украинский беспилотник

Рядом с Ярославлем уничтожили украинский дрон, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«На месте его падения разрушений и пострадавших нет», — написал глава Ярославской области.

Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты БПЛА — при их обнаружении местных жителей просят позвонить в экстренные службы по номеру 112.

В ночь на 1 сентября несколько российских регионов подверглись атакам дронов.

Минобороны заявило об уничтожении 158 беспилотников над российской территорией. Несколько БПЛА пытались атаковать Москву, беспилотники уничтожили в Одинцовском, Ленинском округах, Ступино и Подольске. В помещении Московского НПЗ после падения дрона началось локальное возгорание.

В Брянской области сбили 27 беспилотников. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в регионе 28 БПЛА.