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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов на регион

Богомаз: над Брянской областью за ночь сбили 27 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Брянская область ночью подверглась массированной атаке дронов, ПВО сбила 27 беспилотников, сообщил он. В ночь на 1 сентября атакам дронов подверглись сразу несколько регионов

Российские силы ПВО ночью отразили массированную атаку беспилотников на Брянскую область, было сбито 27 дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

В течение ночи атакам дронов подверглись несколько российских регионов, в том числе Подмосковье, Калужская и Воронежская области. Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине.

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Мэр Москвы Сергей Собянин утром 1 сентября сообщил о возгорании в техническом помещении Московского НПЗ после падения беспилотника. Всего на подлете к столице было сбито 11 беспилотников.

В Калужской области беспилотники сбили в пяти районах. Более десяти дронов было уничтожено над Воронежской областью. Как уточнил глава региона Александр Гусев, пострадавших и разрушений в результате атаки не было.

О сбитых дронах отчитались также власти Тульской, Рязанской и Липецкой областей. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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