Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов на регион
Российские силы ПВО ночью отразили массированную атаку беспилотников на Брянскую область, было сбито 27 дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
«За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.
В течение ночи атакам дронов подверглись несколько российских регионов, в том числе Подмосковье, Калужская и Воронежская области. Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине.
Мэр Москвы Сергей Собянин утром 1 сентября сообщил о возгорании в техническом помещении Московского НПЗ после падения беспилотника. Всего на подлете к столице было сбито 11 беспилотников.
В Калужской области беспилотники сбили в пяти районах. Более десяти дронов было уничтожено над Воронежской областью. Как уточнил глава региона Александр Гусев, пострадавших и разрушений в результате атаки не было.
О сбитых дронах отчитались также власти Тульской, Рязанской и Липецкой областей. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду.
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