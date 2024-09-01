В Воронежской области сбили 28 украинских дронов

В ночь на 1 сентября в Воронежской области уничтожили 28 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Дроны обезвредили силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы.

«В одном из районов региона фрагменты БПЛА при падении повредили три частных дома. Еще в одном в результате падения обломков загорелась и была оперативно потушена трава», — написал Гусев.

В результате атак БПЛА никто не пострадал.

Ранее Гусев сообщил, что в Воронежской области уничтожили более 10 беспилотников.

В ночь на 1 сентября несколько российских регионов подверглись атакам дронов. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких сбитых в Московской области украинских БПЛА. В техническом помещении Московского НПЗ после падения дрона началось локальное возгорание.

В Брянской области сбили 27 беспилотников. Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников над регионами.