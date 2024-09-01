В Воронежской области сбили 28 украинских дронов
В ночь на 1 сентября в Воронежской области уничтожили 28 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
Дроны обезвредили силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы.
«В одном из районов региона фрагменты БПЛА при падении повредили три частных дома. Еще в одном в результате падения обломков загорелась и была оперативно потушена трава», — написал Гусев.
В результате атак БПЛА никто не пострадал.
Ранее Гусев сообщил, что в Воронежской области уничтожили более 10 беспилотников.
В ночь на 1 сентября несколько российских регионов подверглись атакам дронов. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких сбитых в Московской области украинских БПЛА. В техническом помещении Московского НПЗ после падения дрона началось локальное возгорание.
В Брянской области сбили 27 беспилотников. Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников над регионами.
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