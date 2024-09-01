Рязанский губернатор сообщил о сбитых над регионом украинских дронах

Российская противовоздушная оборона сбила несколько дронов над Рязанской областью, сообщил глава региона Павел Малков.

Пострадавших нет, информация о материальном ущербе уточняется.

Ранее беспилотник над Рязанской областью сбили 26 августа. Тогда пострадавших и разрушений не было.

В ночь с 31 августа на 1 сентября атаке дронов подверглись еще шесть российских регионов. Российские военные сбили три дрона на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. О массированной ночной атаке рассказал брянский губернатор Александр Богомаз: за час над регионом сбили 12 БПЛА, через некоторое время — еще 14.

ПВО сбила три беспилотника над Тульской областью, еще несколько дронов были уничтожены в Воронежской и Липецкой области, в том числе над промзоной Липецка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду. В городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, загорелись три автомобиля.