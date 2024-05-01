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Военная операция на Украине ,  
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Рязанский губернатор сообщил об атаке беспилотника

Губернатор Малков сообщил об атаке беспилотника в Рязанской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотник атаковал Рязанскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков в телеграм-канале.

«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка», — написал Малков.

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13 марта атаке дрона подвергся нефтезавод в Рязанской области, после чего там начался пожар, который позже потушили. По словам главы региона, два человека пострадали, они получили ранения рук.

Спустя месяц средства ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили в регионе еще один беспилотник. Никто не пострадал, повреждений не было зафиксировано.

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Теги
Рязанская область беспилотники дроны Павел Малков
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