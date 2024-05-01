Рязанский губернатор сообщил об атаке беспилотника
Беспилотник атаковал Рязанскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков в телеграм-канале.
«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка», — написал Малков.
13 марта атаке дрона подвергся нефтезавод в Рязанской области, после чего там начался пожар, который позже потушили. По словам главы региона, два человека пострадали, они получили ранения рук.
Спустя месяц средства ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили в регионе еще один беспилотник. Никто не пострадал, повреждений не было зафиксировано.
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