Рязанский губернатор сообщил об атаке беспилотника

Беспилотник атаковал Рязанскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков в телеграм-канале.

«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка», — написал Малков.

13 марта атаке дрона подвергся нефтезавод в Рязанской области, после чего там начался пожар, который позже потушили. По словам главы региона, два человека пострадали, они получили ранения рук.

Спустя месяц средства ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили в регионе еще один беспилотник. Никто не пострадал, повреждений не было зафиксировано.