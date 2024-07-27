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Военная операция на Украине ,  
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Пролет украинского дрона над Рязанской областью. Видео

Появилось видео пролета украинского дрона над Рязанской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Пролет украинского дрона над Рязанской областью. Видео
Video

Утром над Рязанской областью были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. Губернатор области Павел Малков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и материального ущерба нет.

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео полета одного из дронов и со ссылкой на местных жителей написал, что взрывы около 6:00 были слышны в районе аэродрома Дягилево на западной окраине Рязани.

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