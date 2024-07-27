Пролет украинского дрона над Рязанской областью. Видео

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Утром над Рязанской областью были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. Губернатор области Павел Малков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и материального ущерба нет.

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео полета одного из дронов и со ссылкой на местных жителей написал, что взрывы около 6:00 были слышны в районе аэродрома Дягилево на западной окраине Рязани.