Над Тульской областью сбили три украинских дрона
Российские военные сбили три беспилотника над Тульской областью. Предварительно, пострадавших и повреждений нет, сообщила пресс-служба министерства по региональной безопасности.
«В ночь на 1 сентября дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены три БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее противовоздушная оборона сбила три дрона над Тульской областью 26 августа. Тогда пострадавших и повреждений также не было.
В ночь с 31 августа на 1 сентября также сбили три дрона на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. О массированной ночной атаке рассказал брянский губернатор Александр Богомаз: за час над регионом сбили 12 БПЛА, через некоторое время — еще 14.
Несколько беспилотников были уничтожены в Воронежской и Липецкой области, в том числе над промзоной Липецка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду. В городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, загорелись три автомобиля.
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