Над Тульской областью сбили три украинских дрона

Российские военные сбили три беспилотника над Тульской областью. Предварительно, пострадавших и повреждений нет, сообщила пресс-служба министерства по региональной безопасности.

«В ночь на 1 сентября дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены три БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее противовоздушная оборона сбила три дрона над Тульской областью 26 августа. Тогда пострадавших и повреждений также не было.

В ночь с 31 августа на 1 сентября также сбили три дрона на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. О массированной ночной атаке рассказал брянский губернатор Александр Богомаз: за час над регионом сбили 12 БПЛА, через некоторое время — еще 14.

Несколько беспилотников были уничтожены в Воронежской и Липецкой области, в том числе над промзоной Липецка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду. В городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, загорелись три автомобиля.