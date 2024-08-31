В Харькове и Сумах прозвучали взрывы
В городах Сумы и Харьков на Украине прозвучали взрывы, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.
О взрывах в Харькове «Общественное» написало 31 августа примерно в 14:50 (мск), а о взрывах в Сумах — спустя несколько минут.
Примерно в это же время о взрывах в Сумах и Харькове сообщили телеграм-каналы «Новини.LIVE» и «Новини.LIVE Харьков».
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов на фоне взрывов призвал местных жителей пройти в укрытия. В Сумском городском совете сообщили об ударе по окрестностям.
31 августа взрывы также прогремели в Киеве, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
30 августа пресс-служба областной военной администрации сообщила о пожаре в Сумах после взрыва. Утром 31 августа Минобороны отчиталось об ударе российским «Искандером» по складу ВСУ в Сумской области.
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