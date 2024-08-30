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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах начался пожар

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Сумы на Украине начался пожар после взрыва, сообщает пресс-служба областной военной администрации.

«В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города», — написано в телеграм-канале.

Местных жителей попросили закрыть окна и оставаться в помещениях.

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Фото:Министерство обороны России

Ночью 30 августа в Сумской области около шести часов длилась воздушная тревога.

В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

26 августа там сообщили о массированном ударе по энергетическим объектам Украины. В тот же день в Сумах и Херсонской области прозвучали взрывы

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Теги
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