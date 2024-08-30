В Сумах начался пожар
В городе Сумы на Украине начался пожар после взрыва, сообщает пресс-служба областной военной администрации.
«В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города», — написано в телеграм-канале.
Местных жителей попросили закрыть окна и оставаться в помещениях.
Ночью 30 августа в Сумской области около шести часов длилась воздушная тревога.
В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
26 августа там сообщили о массированном ударе по энергетическим объектам Украины. В тот же день в Сумах и Херсонской области прозвучали взрывы.
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