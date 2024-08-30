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Военная операция на Украине ,  
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Часть Харькова осталась без света после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Харьковской области также сообщил о взрывах в городе Чугуев
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В части районов Харькова исчез свет после серии взрывов, сообщил телеканал «Суспільне».

Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о попаданиях по инфраструктуре в региональном центре, а также в городе Чугуев. Он расположен к юго-востоку от Харькова.

После выхода материала Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе Харькова (юго-восток города) есть погибшие и раненые в результате взрыва в подъезде дома. Погибли как минимум четыре человека, среди них 14-летняя девочка. Пострадали 28 человек.

Минобороны России в сводке от 30 августа сообщило о серии ударов за неделю по объектам энергетики Украины, аэродромной инфраструктуры, складам горючего, арсеналам с боеприпасами, цехам производства дронов.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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