Часть Харькова осталась без света после взрывов
В части районов Харькова исчез свет после серии взрывов, сообщил телеканал «Суспільне».
Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о попаданиях по инфраструктуре в региональном центре, а также в городе Чугуев. Он расположен к юго-востоку от Харькова.
После выхода материала Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе Харькова (юго-восток города) есть погибшие и раненые в результате взрыва в подъезде дома. Погибли как минимум четыре человека, среди них 14-летняя девочка. Пострадали 28 человек.
Минобороны России в сводке от 30 августа сообщило о серии ударов за неделю по объектам энергетики Украины, аэродромной инфраструктуры, складам горючего, арсеналам с боеприпасами, цехам производства дронов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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