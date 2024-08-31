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Политика ,  
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Алаудинов рассказал о гибели в бою командира взвода при выводе срочников

Алаудинов: командир взвода вывел 18 срочников и погиб в бою в Судже

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов на опубликованном в телеграм-канале видео рассказал о гибели в бою командира взвода при выводе людей из Суджи в Курской области, среди которых, по его словам, были срочники.

«Буквально неделю где-то назад или больше, если вы помните, через «Аида» (отряд «Аида» спецназа «Ахмат». — РБК) мы выводили из Суджи ребят, среди которых были, по-моему, 18 срочников. <...> Мне хочется рассказать историю про то, как этих ребят вывели живыми», — сказал Алаудинов.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

По его словам, у них был командир взвода, «такой же срочник, как они», который их «вывел с пограничных постов, непосредственно с позиций» в Суджу. Они зашли в один из домов, который ВСУ забросали гранатами. Командир сказал им «уходить через заднюю дверь», а он прикроет. «На протяжении десяти минут был бой, и, насколько я понял, он в этом бою погиб», — сообщил генерал.

25 августа глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что бойцы «Ахмат-Чечня» эвакуировали из села Уланок в Курской области 51 солдата срочной службы. «Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — заявил Кадыров. До этого глава Чечни говорил, что бойцы вывели из окружения 40 срочников.

Днем ранее Россия в результате обмена военнопленными с Украиной получила 115 срочников, проходивших службу в Курской области. Киев вернул столько же военных.

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Теги
Курская область срочники Ахмат Апти Алаудинов
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