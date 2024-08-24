Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

Апти Алаудинов (слева) (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 солдат срочной службы, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» МО России и двое пограничников <...> вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников. На протяжении 18 дней вместе они пробирались через леса и заслоны противника к нашим частям», — написал глава Чечни.

Вооруженные силы Украины 6 августа предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, с того дня в регионе продолжаются боевые действия.

Замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 24 августа сообщил, что российские военные взяли в плен десять украинских военнослужащих и уничтожили более десятка единиц техники на курском направлении, а также «взяли один населенный пункт».

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, где оставались около 2 тыс. человек. По его данным на 22 августа, приграничные районы покинули 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в подлежащей отселению зоне.