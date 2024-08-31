Более 400 граждан из недружественных стран получили убежище в России

Более 400 граждан из «недружественных стран» получили временное убежище в России, сообщила пресс-служба МВД.

«Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что эти иностранцы сделали выбор «в пользу духовных и культурных ценностей» России.

Перечень недружественных стран появился в России в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов. Тогда в список вошли США и Чехия. В июле 2022 года его расширили, включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. С марта 2022 года в России действует еще один список недружественных стран, который был создан в ответ на международные санкции. Он длиннее: в него, помимо вышеперечисленных, включены все государства Евросоюза, Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и другие (всего порядка 50 стран).

В феврале президент Владимир Путин одобрил идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Тогда президент отметил, что у России появляется все больше сторонников во всем мире, в том числе за счет того, что страна придерживается политики защиты традиционных ценностей. Вместе с тем он задался вопросом, как определить, каких ценностей придерживается человек в реальности.

В соответствии с основами госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые Путин утвердил в ноябре 2022 года, к таким ценностям относятся в том числе высокие нравственные идеалы, созидательный труд и крепкая семья.

В декабре 2023 года временное убежище в России получила многодетная семья из Германии, в августе этого года — семья с тремя детьми из США.