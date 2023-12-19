Многодетная семья из Германии получила временное убежище в России

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В России получила временное убежище многодетная семья Хардер из Германии, сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

Супруги и шестеро их детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. Одной из основных причин переезда они назвали «опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», утверждает Волк.

«В торжественной обстановке им выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории нашей страны», — рассказала представитель МВД, уточнив, что речь идет об Анне Хардер и двоих ее старших детях — Симоне и Рут. По словам Волк, в будущем все члены семьи намерены получить российское гражданство.

В начале декабря сотрудники управления МВД по Свердловской области приняли заявление о предоставлении временного убежища от участника военных действий на территории Украины, уроженца Узбекистана Александра Бабкова. Позже «будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», рассказала Волк. Срок разрешения на временное пребывание в России у Бабкова закончится в январе 2024 года, из-за чего его могли депортировать в Узбекистан. На родине за участие в военных действиях на стороне иностранного государства ему может грозить до десяти лет лишения свободы.