Путин поддержал идею упростить переезд иностранцам традиционных взглядов

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Идея упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности, хорошая, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Так он ответил на соответствующее предложение студентки МГИМО из Италии Ирене Чеккини.

«Идея хорошая — ориентироваться на традиционно-нравственные ценности при приеме людей, которые хотят у нас здесь жить», — сказал Путин. Вместе с тем он задался вопросом, как определить, каких ценностей придерживается человек в реальности.

Президент также отметил, что у России появляется «все больше и больше сторонников во всем мире», в том числе за счет того, что страна реализует политику защиты традиционных ценностей. Оказалось, что такие ценности близки не только россиянам, но и любому «здоровому человеку». Таких людей очень много даже в недружественных странах, заключил Путин.

В ноябре 2022-го Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе среди традиционных ценностей перечисляются жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.

Кроме того, к традиционным ценностям отнесли высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческую память и преемственность поколений, а также единство народов России.