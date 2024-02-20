 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин поддержал идею упростить переезд иностранцам традиционных взглядов

Путин одобрил идею облегчить переезд иностранцам, разделяющим семейные ценности
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Идея упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности, хорошая, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Так он ответил на соответствующее предложение студентки МГИМО из Италии Ирене Чеккини.

«Идея хорошая — ориентироваться на традиционно-нравственные ценности при приеме людей, которые хотят у нас здесь жить», — сказал Путин. Вместе с тем он задался вопросом, как определить, каких ценностей придерживается человек в реальности.

Президент также отметил, что у России появляется «все больше и больше сторонников во всем мире», в том числе за счет того, что страна реализует политику защиты традиционных ценностей. Оказалось, что такие ценности близки не только россиянам, но и любому «здоровому человеку». Таких людей очень много даже в недружественных странах, заключил Путин.

Путин рассказал о наступлении «времени России»
Политика
Владимир Путин

В ноябре 2022-го Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе среди традиционных ценностей перечисляются жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.

Кроме того, к традиционным ценностям отнесли высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческую память и преемственность поколений, а также единство народов России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Персоны
Владимир Путин ценности въезд в Россию
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин рассказал о наступлении «времени России»
Политика
Путин рассказал о друзьях России в Европе
Политика
Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Кадры доклада Шойгу Путину о взятии Авдеевки и контроле в Крынках Политика, 20:56
Путин поддержал идею упростить переезд иностранцам традиционных взглядов Политика, 20:49
Шойгу счел контроль России над Крынками точкой в контрнаступлении ВСУ Политика, 20:40
Структуры Альберта Авдоляна решили продать порт Вера Бизнес, 20:32
Вяльбе отказалась назвать лыжников и биатлонистов в России одной семьей Спорт, 20:32
США пообещали 23 февраля ввести санкции из-за смерти Навального Политика, 20:23
Шойгу заявил о первом применении ВСУ «Бабы Яги» для снабжения Политика, 20:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин назвал взятие Авдеевки успехом, который нужно развить Политика, 20:06
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 20:00
На юго-западе Москвы загорелась высотка Общество, 19:59
Россиянка заявила об отказе продать ей воду в Риме из-за ее гражданства Общество, 19:58
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 31 января Инвестиции, 19:51
В Норвегии усомнились в честности побед Большунова в гонках в России Спорт, 19:47
Как удобнее расплачиваться в Турции в 2024 году Инвестиции, 19:47