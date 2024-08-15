Многодетная семья из США получила временное убежище в Московской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее словам, Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке, придерживаясь христианского мировоззрения и выращивая троих детей. «Желание переехать в Россию для постоянного проживания возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования», — отметила Волк.

По ее словам, взрослые члены семьи Хэер были обеспокоены будущим, которое ждет их детей. Они планируют получить гражданство России, понимая, что в «нашей стране традиционные ценности находятся под защитой государства».

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К таковым отнесли высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческую память и преемственность поколений, а также единство народов России.

20 февраля 2024 года Путин одобрил идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Вместе с тем он задался вопросом, как определить, каких ценностей придерживается человек в реальности. По словам Путина, у России появляется все больше сторонников во всем мире в том числе за счет того, что страна придерживается политики защиты традиционных ценностей.