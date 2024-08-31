Германия завершила вывод войск из Нигера

Последние немецкие военнослужащие покинули авиабазу в Ниамее — столице Нигера, вывод войск Германии из африканской страны завершен, сообщает AFP.

Пять грузовых самолетов с 60 немецкими военнослужащими и 146 т снаряжения приземлились на авиабазе Вюнсдорф в Бранденбурге вечером 30 августа.

«Этот вывод войск не означает прекращения военного сотрудничества между Нигером и Германией, в действительности обе стороны привержены его продолжению», — цитирует AFP совместное заявление военных чиновников обеих стран.

Германия эксплуатировала базу в Нигере с февраля 2016 года, на ней размещалось около 3,2 тыс. немецких военнослужащих.

В июле 2023 года группа военных организовала переворот в Нигере, в результате которого избранный президент Мохамед Базум был отстранен от власти. Лидер мятежников и бывший глава президентской гвардии Абдурахман Чиани объяснил действия военных стремлением бороться с коррупцией и бедностью. США и Евросоюз осудили переворот.

В середине марта этого года правящая в Нигере военная хунта разорвала соглашение с США, которое разрешало американскому контингенту находиться в стране. В начале июля американские военные покинули базу в Ниамее. В конце 2023 года войска из Нигера также вывела Франция.