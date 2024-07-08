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Переворот в Нигере ,  
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США вывели контингент с базы в столице Нигера

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Переворот в Нигере

США вывели контингент с военной базы в Ниамее, столице Нигера, передает Reuters со ссылкой на совместное заявление Минобороны стран.

«Эта операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений благодаря эффективному сотрудничеству и коммуникации между нигерийскими и американскими вооруженными силами», — говорится в публикации.

Американским военным осталось покинуть базу беспилотников в городе Агадес на севере страны. Она помогала отслеживать активность террористических и экстремистских группировок в Нигере и соседних странах. По словам генерал-майора авиации Кеннет Экмана, военные покинут ее в августе.

США и Нигер согласовали дату вывода американских войск
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Фото:Mahamadou Hamidou / Reuters

В середине марта военная хунта, которая пришла к власти в Нигере, разорвала военное соглашение с США. В мае Пентагон подтвердил данные о выводе войск из страны. Процесс должен завершиться к 15 сентября. В мае российские военные разместились в отдельном комплексе на территории авиабазы в Нигере, где находились американские войска. В Пентагоне сообщили, что следят за ситуацией.

Теги
Нигер США американские военные
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