Трамп заявил, что ладить с Россией — разумный подход
Выстраивание хороших отношений с Россией — хороший и разумный подход, заявил экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании.
«Я был добр к России. Но вы знаете, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, помните, что ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это разумно», — сказал он.
Трамп ранее неоднократно рассказывал, что поддерживал с российским президентом Владимиром Путиным хорошие отношения, когда занимал высший пост в США. «Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — заявил политик в августе.
В Кремле в ответ отмечали, что в годы президентства Трампа «особо ничего хорошего для России не делалось», вводились все новые ограничения. Путин в феврале называл действующего американского лидера Джо Байдена, который на тот момент также выдвигался на выборы, более предпочтительным для России президентом.
В конце июля Байден снял свою кандидатуру, от Демократической партии на выборы была выдвинута вице-президент Камала Харрис. Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль не может оценить кандидатуру Харрис в президенты США, поскольку Москва до сих пор не заметила ее серьезного вклада в двухсторонние отношения. Кроме того, он отмечал, что Харрис сделала несколько заявлений, которые «изобиловали недружественной риторикой».
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