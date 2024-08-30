Трамп заявил, что Харрис «не производит впечатление лидера»

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис «не производит впечатление лидера» и не в состоянии вести диалог с главами таких государств, как Китай или КНДР. Об этом заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

«Она не произвела на меня впечатление лидера. Я не представляю ситуацию, при которой она вела бы переговоры с [председателем] Китая [Си Цзиньпином] или [лидером КНДР] Ким Чен Ыном — как это делали мы», — сказал Трамп, выступая в штате Висконсин (цитата по C-SPAN). Республиканец добавил, что предстоящие выборы станут «самым важным событием» в истории страны.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Камала Харрис стала кандидатом на пост главы государства после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру. Согласно последним опросам, которые провели Wall Street Journal и Reuters совместно Ipsos, Харрис немного опережает Трампа — 48% против 47% и 45% против 41% соответственно.