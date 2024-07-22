Кремль оценил, чем запомнилась Харрис по отношению к России

Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, поскольку Москва не заметила от нее серьезного вклада в двусторонние отношения, сказал Песков. Он отметил лишь «некоторые заявления, которые изобиловали недружественной риторикой»

Камала Харрис (Фото: Al Drago / Getty Images)

Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в президенты США, поскольку Москва до сих пор не заметила серьезного вклада в двухсторонние отношения с ее стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент не можем оценивать потенциальную кандидатуру Харрис, ибо до сих пор какого-то вклада ее в двусторонние отношения замечено не было. Были некоторые заявления, которые изобиловали недружественной риторикой, других действий со знаком плюс или минус не фиксировали до сих пор», — сказал он.

В ответ на просьбу оценить решение действующего американского президента Джо Байдена выйти из гонки, Песков заявил, что это не может быть приоритетной темой повестки дня для России.

«Эта тема должна скорее заботить американских избирателей, но не нас. Главное для нас — наши заботы, наши проблемы, СВО и достижение целей», — пояснил он.

Говоря о реакции на решение Байдена выйти из предвыборной гонки, Песков сказал, что происходящее в США в последние годы научило Москву не удивляться ничему.

«Отслеживаем ход развития событий США, как и в других крупных странах мира», — ответил он на вопрос, насколько внимательно Кремль следит за предвыборной гонкой в США.

Байден объявил об отказе от участия в выборах накануне, своим преемником он назвал Камалу Харрис. Та подтвердила намерение добиться номинации от Демократической партии. Ее съезд пройдет в конце августа в Чикаго, там будет утвержден кандидат.

На посту вице-президента США Харрис выступала за полную поддержку Киева и глобальных усилий по достижению «справедливого и прочного мира». Она обвиняла Москву в совершении преступлений против человечности, а также возлагала на нее ответственность за смерть Алексея Навального. ФСИН сообщила, что Навальный потерял сознание во время прогулки, а реанимационные действия оказались безуспешными.

Как сообщали CNN и Politico, главные советники Байдена предсказали ему неблагоприятные результаты даже в заведомо демократических штатах: по результатам опросов, он проигрывал своему главному конкуренту — кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

По данным проекта «538», который специализируется в том числе на анализе опросов общественного мнения, уровень одобрения Харрис сейчас составляет около 38%. Не одобряют ее работу более половины опрошенных.