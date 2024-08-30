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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб Украины назвал нового командующего авиацией

И.о. командира авиации Украины стал глава командования «Центр» Кривоножко
Сюжет
Военная операция на Украине
Анатолий Кривоножко
Анатолий Кривоножко (Фото: kpszsu / Telegram)

Исполнять обязанности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины после ухода в отставку Николая Олещука будет генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщил украинский Генштаб.

Кривоножко до настоящего момента возглавлял воздушное командование «Центр».

Зеленский уволил командующего авиацией ВСУ после крушения F-16
Политика
Николай Олещук

Ранее в пятницу стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего авиацией Вооруженных сил Украины.

В понедельник, 26 августа, украинская армия потеряла первый американский истребитель F-16. Источник The Wall Street Journal рассказал, что F-16 не был сбит, а крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота.

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