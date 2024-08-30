Суд не стал закрывать для прессы дело Блиновской

Video

Савеловский суд Москвы отказался закрыть для СМИ и общественности процесс по делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

Ходатайство о закрытии процесса выдвинула защита создательницы «Марафона желаний», однако суд отказал в его удовлетворении.

Предыдущее заседание по делу Блиновской суд закрыл от прессы. В суд дело блогера поступило в начале августа.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов, арестовав счета и имущество блогера, а также наличные деньги в разной валюте.

По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит 150 млн руб. в год. В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.

В середине августа адвокат Блиновской Наталия Сальникова оценивала ее задолженность перед государством на сумму около 1,2 млрд руб. Блогер подала заявление о банкротстве.