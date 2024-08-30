 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Суд не стал закрывать для прессы дело Блиновской

Сюжет
Дело инстаблогеров

Суд не стал закрывать для прессы дело Блиновской
Video

Савеловский суд Москвы отказался закрыть для СМИ и общественности процесс по делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

Ходатайство о закрытии процесса выдвинула защита создательницы «Марафона желаний», однако суд отказал в его удовлетворении.

Предыдущее заседание по делу Блиновской суд закрыл от прессы. В суд дело блогера поступило в начале августа.

Суд продлил арест Блиновской на полгода
Общество

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов, арестовав счета и имущество блогера, а также наличные деньги в разной валюте.

По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит 150 млн руб. в год. В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.

В середине августа адвокат Блиновской Наталия Сальникова оценивала ее задолженность перед государством на сумму около 1,2 млрд руб. Блогер подала заявление о банкротстве.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Елена Блиновская мошенничество налоги отмывание денег Савеловский суд
Материалы по теме
Суд продлил арест Блиновской на полгода
Общество
Суд закрыл заседание по делу Блиновской
Общество
Долг Блиновской государству до начала суда оценили в ₽1,2 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
ГТЛК поставит 41 поезд для ВСМ Москва — Санкт-ПетербургБизнес, 17:16
Мосбиржа назвала последний день торгов акциями SolidcoreИнвестиции, 17:14
Петер Сийярто показал вид из офиса «Газпрома»Политика, 17:14
В Одессе работники военкомата подрались с призывникамиПолитика, 17:11
Стали известны результаты жеребьевки Лиги конференцийСпорт, 17:04
Минюст признал иноагентом Галину Тимченко⁠Политика, 17:04
Судья Верховного суда Татарстана объяснил гражданство США у детейПолитика, 16:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Харьковской ВГА заявили о тяжелых боях на купянском участке фронтаПолитика, 16:46
«Королева марафонов» признала вину и решила продать квартируОбщество, 16:43
Новые учебники истории для школьников утвердят к декабрюОбщество, 16:36
Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на годСпорт, 16:33
В Рособрнадзоре отказались от идеи круглогодичной пересдачи ЕГЭОбщество, 16:30
Командующий ВВС Украины обвинил депутата Рады в дискредитации из-за F-16Политика, 16:28
Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань». ФотогалереяОбщество, 16:26 