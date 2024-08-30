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Военная операция на Украине ,  
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Журналист The Times заезжала в Курскую область через Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Кэтрин Филп
Кэтрин Филп (Фото: Catherine Philp / X)

Репортер британской газеты The Times Кэтрин Филп без разрешения властей России приехала в Курскую область через Украину и написала об этом материал.

Филп посетила город Суджу и одну из деревень неподалеку от него. В населенном пункте она увидела, в частности, как солдаты ВСУ показывают местным жителям видео из украинских городов в зоне военной операции.

Вместе с Филп был фотограф Йен Уиттакер, который делал снимки специально для The Times.

ФСБ возбудила дела против приехавших с Украины в Суджу журналистов
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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Это не первый случай нарушения российской границы в Курской области иностранными журналистами. Так, ФСБ 22 августа сообщила, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Позже еще против семи иностранных журналистов, которые приехали в Курскую область с Украины, завели уголовные дела за то же нарушение.

Телеканал CNN в ответ заявил, что Уолш находился там по приглашению властей Украины и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву.

Американский портал The Daily Beast 24 августа опубликовал репортаж своего журналиста Тома Матча с пометкой «эксклюзив» о пребывании в Курской области в сопровождении ВСУ. В нем журналист рассказал о ситуации в Судже, которую назвал «территорией, контролируемой Украиной».

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