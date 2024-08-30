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Военная операция на Украине ,  
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Стоимость аренды госимущества в курском приграничье снизили до 1 рубля

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Правительство Курской области ввело льготную плату за аренду государственного имущества и земельных участков в приграничных районах, сообщил с своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«С 1 августа по 31 декабря 2024 года плата составит один рубль», — написал он.

Льгота распространяется на город Льгов, а также на Беловский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы.

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Введение таких мер поддержки врио губернатора объяснил действием в регионе режимов КТО и ЧС федерального уровня, которые ввели после вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа.

11 августа в вышеперечисленных районах, а также в Большесолдатском районе отменили плату за ЖКХ. Потребителям должны предоставить рассрочку на оплату коммунальных услуг на погашение задолженности за июль. От уплаты пеней за долг по коммунальным услугам жителей перечисленных районов освободили. 

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Теги
Курская область Льгов Алексей Смирнов КТО ЧС Аренда льгота
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