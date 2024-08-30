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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области два раза за десять минут объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области дважды за десять минут объявили ракетную опасность, об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

В первый раз опасность была объявлена в 5:35, через две минуты ее отменили. В 05:44 сигнал прозвучал вновь, через три минуты он был отменен.

В трех областях объявили опасность атаки дронов
Политика

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции на Украине. С 6 августа, когда в регион вторглись украинские силы, в области идут боевые действия.

Ранее в ночь на 30 августа в Курской области также объявляли опасность атаки дронов.

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Теги
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