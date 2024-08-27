Посылки для жителей Курской и Белгородской областей сделали бесплатными

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С 27 августа «Почта России» ввела бесплатный прием посылок по всей стране для получателей из Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба компании.

Там уточнили, что нововведения распространяются на посылки весом до 10 кг. Кроме того, жители Курской и Белгородской областей смогут бесплатно отправлять посылки во все регионы России, количество отправок не ограничено.

В «Почте России» введение таких мер объяснили тем, что они помогут жителям двух регионов отправить почтой часть своих вещей, чтобы облегчить вынужденный переезд из приграничных территорий.

Ситуация в приграничье обострилась после вторжения ВСУ на территорию Курской области утром 6 августа. По данным на 22 августа, из прилегающих к границе районов уехали 133 тыс. человек.

24 августа приграничные территории Курской области покинули еще около 3,2 тыс. человек. 27 августа о возможном отселении трех сел Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков.