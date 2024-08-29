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Военная операция на Украине ,  
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Главы минобороны США и Украины обсудят ситуацию в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 30 августа, встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым, они обсудят ситуацию в Курской области. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Трансляция велась в X.

«Он [Остин] также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курске», — сказала Сингх.

Двумя днями ранее Politico со ссылкой на три источника сообщило, что Украина собирается представить высшим должностным лицам США список потенциальных целей в России, которые Киев мог бы поразить, если Вашингтон снимет ограничения на применение дальнобойного оружия. Об этом также рассказал источник CNN.

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Фото:John Moore / Getty Images

В Белом доме говорили, что Вашингтон и Киев ведут переговоры по поводу использования американского оружия на территории России в случае «неминуемой угрозы». Сейчас у Украины есть ограниченное разрешение.

В МИД России сделали вывод, что США хотят дать Киеву карт-бланш на удары американским оружием по российским регионам.

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