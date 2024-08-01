В российском МИДе пообещали выставить переданные Киеву F-16 как трофеи
Россия выставит в качестве экспонатов обломки американских истребителей F-16, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его слова приводит «РИА Новости».
По словам заместителя главы МИДа, истребители F-16 будут показаны, как и «все то», что было показано в Парке Победы на Поклонной горе в Москве на выставке трофейного оружия и техники, захваченных российскими военными в ходе специальной операции на Украине.
«Точно так же будут выставлены их обломки, их обгорелые фюзеляжи», — сказал Рябков.
Замминистра подчеркнул, что техника, которую страны Запада поставляют Украине, не даст России избежать успеха в достижении целей специальной военной операции.
Американские истребители F-16, переданные Украине, станут законной целью российских военных, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться», — сказал он.
О том, что первые истребители F-16 уже прибыли на Украину, 31 июля со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. Издание The Times уточнило, что в первую партию военной техники вошло шесть самолетов. The Telegraph сообщила, что Украина уже совершила первые боевые вылеты на F-16.
На Украине не стали комментировать сообщения зарубежных СМИ.
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