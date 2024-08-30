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Политика ,  
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Экс-президент Грузии заявил о большой идеологической победе России

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Смена «геополитической ориентации нации» в преддверии парламентских выборов в Грузии негативно повлияла на перспективы развития отношений страны с Западом, и это большая идеологическая победа российской стороны. Такую оценку дал происходящим событиям бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, раньше в Грузии, несмотря на политические разногласия, «все правительства были явно прозападными». Сегодня правительство в Тбилиси все больше сближается с Москвой.

«Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа», — сказал Маргвелашвили.

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвал главной причиной отдаления Грузии от Запада и последующих санкций отказ Грузии открыть «второй фронт» против России и стать «пушечным мясом».

При этом в прошлых военных конфликтах с Россией США и союзники практически ничего не делали для оказания помощи Грузии, заявил глава парламентского комитета по внешним связям и член «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе.

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Фото:Nicholas Muller / Keystone Press Agency / Global Look Press

В мае грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который спровоцировал массовые протесты в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на «закон об иноагентах», но депутаты преодолели его. 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал закон.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы». Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

Власти США и стран Евросоюза осудили принятие закона. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер тогда заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» «отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, который неделями выходил на протесты».

31 июля США приостановили программу помощи Грузии на более чем $95 млн в рамках пересмотра сотрудничества из-за принятия закона об иноагентах.

В Кремле назвали абсурдным считать грузинский «закон об иноагентах» «русским проектом», отметив, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.

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Теги
Грузия парламентские выборы Грузинская мечта The Wall Street Journal
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