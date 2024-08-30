Экс-президент Грузии заявил о большой идеологической победе России
Смена «геополитической ориентации нации» в преддверии парламентских выборов в Грузии негативно повлияла на перспективы развития отношений страны с Западом, и это большая идеологическая победа российской стороны. Такую оценку дал происходящим событиям бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает The Wall Street Journal.
По его словам, раньше в Грузии, несмотря на политические разногласия, «все правительства были явно прозападными». Сегодня правительство в Тбилиси все больше сближается с Москвой.
«Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа», — сказал Маргвелашвили.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвал главной причиной отдаления Грузии от Запада и последующих санкций отказ Грузии открыть «второй фронт» против России и стать «пушечным мясом».
При этом в прошлых военных конфликтах с Россией США и союзники практически ничего не делали для оказания помощи Грузии, заявил глава парламентского комитета по внешним связям и член «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе.
В мае грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который спровоцировал массовые протесты в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на «закон об иноагентах», но депутаты преодолели его. 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал закон.
Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы». Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).
Власти США и стран Евросоюза осудили принятие закона. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер тогда заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» «отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, который неделями выходил на протесты».
31 июля США приостановили программу помощи Грузии на более чем $95 млн в рамках пересмотра сотрудничества из-за принятия закона об иноагентах.
В Кремле назвали абсурдным считать грузинский «закон об иноагентах» «русским проектом», отметив, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.
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